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В Минском районе произошёл смертельный наезд на пешехода с фликером

05.01.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 января около пяти утра возле посёлка Самохваловичи Минского района случился смертельный наезд на пешехода.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Минского района, Volkswagen LT-46 с 47-летним водителем за рулём двигался по трассе Р-23 в сторону Слуцка.  

На 22 км автодороги перед иномаркой оказался 38-летний житель Калинковичского района. Произошло столкновение. Пешеход получил смертельные травмы.  

В Минском районе произошёл смертельный наезд на пешехода с фликером
Фото: БЕЛТА / ОГАИ Минского района  

На левой руке погибшего был световозвращающий элемент. На машине установлены зимние шины, водитель находился в трезвом состоянии.  

Возбуждено уголовное дело.  

ГАИ разыскивает свидетелей аварии и тех, кто может помочь восстановить объективную картину произошедшего. Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8-029-368-26-27 или 8-017-302-54-69.  

На неделе в Лепельском районе Nissan сбил пенсионерку.  

Женщина погибла – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 5 января около пяти утра возле посёлка Самохваловичи Минского района случился смертельный наезд на пешехода.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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