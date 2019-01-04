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Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко и её тренера с победой на турнире в Шэньчжэне
Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 января в решающем поединке она обыграла американку Элисон Риск.
Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.
С победой Арину Соболенко и ее тренера Дмитрия Турсунова поздравил Президент Беларуси.
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Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 января в...
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