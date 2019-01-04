ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах

05.01.2019 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. 3 января российский и французский историк моды Александр Васильев на странице в Instagram поделился несколькими снимками детей в маскарадных костюмах из своей коллекции. Только вот дети на этих фотографиях не из 21 века.  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Васильев рассказал о давней традиции, когда детей одевали в маскарадные костюмы в честь новогодних и рождественских праздников.  

«Много лет подряд я собираю старинные фотографии детей в маскарадных костюмах и разыскиваю их по разным странам. И надо признаться, дело это, увы, не лёгкое! Такие праздники детям устраивали лишь раз в год и оттого сами фото довольно редки. Зато они прекрасно отражают не только детские мечты и идеалы, рисующие любимых книжных героев или модные мотивы, но и умоностоение взрослых», – пояснил историк-искусствовед.  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Александр уточнил, что жители Европы Викторианской эпохи больше всего внимания уделяли национальным костюмам. В то же время люди вполне могли позаимствовать традиционную одежду другой страны для маскарада в своей.  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Подписчики оценили фотографии Васильева в комментариях под постом.  

«Великолепная коллекция!»,  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Как всё здорово и интересно! Читаю все Ваши публикации с большим интересом. С Рождеством! Здоровья и удачи!»,  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Александр, позвольте выразить вам своё восхищение! Всегда интересные рассказы, увлекательное путешествие в прошлое, потрясающие фотографии!»,  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Как у вас интересно на страничке. Ваши фото смотрю с большим интересом. Погружаюсь в ту эпоху, это что-то волшебное, сказочное, особое состояние. Спасибо, что вы есть!».  

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

На днях российский телеведущий Иван Ургант сменил имидж.  

Шоумен побрился налысо – здесь подробнее.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 3 января российский и французский историк моды Александр Васильев на странице в Instagram поделился несколькими снимками детей в маскарадных костюмах...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируют внедрить электронные трудовые книжки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика