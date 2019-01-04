В Минском районе водитель не заметил пешехода с фликером и сбил его

Как стало известно, трагедия произошла рано утром 5 января, пишет БЕЛТА . 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по автодороге «Минск-Слуцк-Микашевичи».

На 22-м км трассы возле населенного пункта Самохваловичи водитель вовремя не увидел находящегося на проезжей части 38-летнего мужчину и сбил его. В результате происшествия от полученных травм пешеход скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина СИЛЬЧЕНКО подчеркнула, что в момент аварии на левой руке пешехода был световозвращающий элемент, а на автомобиле установлены зимние шины. Водитель был трезвым. Сейчас правоохранители разыскивают возможных свидетелей ДТП.