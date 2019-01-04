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В Минском районе водитель не заметил пешехода с фликером и сбил его
05.01.2019 16:01 — Разное | Аргументы и факты
Как стало известно, трагедия произошла рано утром 5 января, пишет
На 22-м км трассы возле населенного пункта Самохваловичи водитель вовремя не увидел находящегося на проезжей части 38-летнего мужчину и сбил его. В результате происшествия от полученных травм пешеход скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина СИЛЬЧЕНКО подчеркнула, что в момент аварии на левой руке пешехода был световозвращающий элемент, а на автомобиле установлены зимние шины. Водитель был трезвым. Сейчас правоохранители разыскивают возможных свидетелей ДТП.
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От полученных травм 38-летний мужчина скончался.
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