В Беларуси отменили лимиты по объему расхода электричества и подняли тарифы

Совет министров Республики Беларусь опубликовал постановление, согласно которому с 1 января 2019 года отменена дифференциация тарифов на электричество по объему потребления. Как пишет TUT.by , это значит, что независимо от того, сколько кВт*ч человек потребил – 150 или больше, платить он будет за них по одному тарифу.

В частности, до нынешнего времени действовала дифференциация тарифов на электричество по объемам потребления. Например, для квартир с газовой плитой он составлял 150 кВт*ч. Если квартиранты укладывались в него, то платили по льготному тарифу – 0,1433 руб. за кВт*ч. За каждый кВт*ч сверх нормы нужно было платить 0,1841 руб.

Теперь все израсходованное электричество белорусы будут оплачивать по одному тарифу – 0,1746 руб. Поэтому для тех, кто раньше укладывался в лимит, с начала года электричество значительно подорожало – с 0,1433 руб. до 0,1746 руб. за кВт*ч, то есть чуть более, чем на 3 коп. за кВт*ч.

Изменились условия и для владельцев электрических плит. В прошлом году льготный тариф для них распространялся на 250 кВт*ч – 0,1218 руб. За лишние киловатт-часы, но до 400 кВт*ч, нужно было платить по тарифу 0,1583 руб., свыше 400 кВт*ч – 0,1841 руб. соответственно. С 1 января 2019 года установлен единый тариф – 0,1484 руб.