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В Рождество в Беларуси до -26°С. Где купить «Арктику», чтобы точно завести «дизель»
В рождественские выходные по северу страны обещают до -26 °С, в столице — до -22 °С. Для «дизелистов» такой мороз может стать неприятным сюрпризом. Что делать, если ехать нужно, но есть вероятность, что зимнее дизельное топливо не выдержит таких морозов?
Для наших климатических условий есть несколько видов дизельного топлива, но в основном реализуются только два — летнее и зимнее. Зимнее топливо в продаже заменяет летний аналог полностью на период с конца октября по конец апреля. В это же время в продаже появляется и еще одно топливо — ДТ-З-К5 класс 2 («Арктика»). Отличается это топливо от зимнего дизеля предельной температурой фильтруемости. Если у стандартного сорт F она составляет -20 °С, то «Арктика» может похвастать значением в -32 °C.
Приобрести дизельное топливо «Арктика» можно на автозаправочных станциях «Белоруснефти». Его реализацией, судя по информации,
При этом не стоит забывать, что в сильные морозы следует помнить и о других нюансах подготовки автомобиля. Почитать советы, которые помогут вам завести свою машину в мороз, можно
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Что делать, если ехать нужно, но есть вероятность, что зимнее дизельное топливо не выдержит таких морозов?
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