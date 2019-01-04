В Рождество в Беларуси до -26°С. Где купить «Арктику», чтобы точно завести «дизель»

В рождественские выходные по северу страны обещают до -26 °С, в столице — до -22 °С. Для «дизелистов» такой мороз может стать неприятным сюрпризом. Что делать, если ехать нужно, но есть вероятность, что зимнее дизельное топливо не выдержит таких морозов?





Для наших климатических условий есть несколько видов дизельного топлива, но в основном реализуются только два — летнее и зимнее. Зимнее топливо в продаже заменяет летний аналог полностью на период с конца октября по конец апреля. В это же время в продаже появляется и еще одно топливо — ДТ-З-К5 класс 2 («Арктика»). Отличается это топливо от зимнего дизеля предельной температурой фильтруемости. Если у стандартного сорт F она составляет -20 °С, то «Арктика» может похвастать значением в -32 °C.

Предельная температура фильтруемости — самая высокая температура, при которой данный объем топлива не протекает через стандартизованную фильтрующую установку в течение определенного времени, во время охлаждения в стандартизованных условиях.

Приобрести дизельное топливо «Арктика» можно на автозаправочных станциях «Белоруснефти». Его реализацией, судя по информации, размещенной на сайте сети, занимаются 240 АЗС. Стоит такое топливо значительно дороже зимнего дизеля — 1,68 рубля за литр. Таким образом, за средний бак дизеля класса 2 придется заплатить на 7,5 рубля больше, чем за 50 л зимнего дизеля. Но если температура воздуха стремится к отметке минус 30, а завести автомобиль нужно любой ценой — можно и нужно пробовать.

При этом не стоит забывать, что в сильные морозы следует помнить и о других нюансах подготовки автомобиля. Почитать советы, которые помогут вам завести свою машину в мороз, можно здесь .