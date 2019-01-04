Лимиты отменили, но электричество подорожало

Единый тариф на электроэнергию установлен в Беларуси с 1 января 2019 года. Такие изменения предусмотрены постановлением Совмина от 29.12.2018.

С нового года января тариф на электричество составляет 0,1746 рубля – вне зависимости от количества потребления электрической энергии гражданами.

Для владельцев газовых плит тариф увеличился на 3 копейки, для тех, кто проживает в квартирах с электрическими плитами – на 2,5 копейки.

Ранее, если жильцы потребляли менее 150 кВт.ч, они платили по льготному тарифу (0,1433 руб. за 1 кВт.ч), а если больше – по повышенному (0,1841 руб.).

Тарифы для пользователей электроплит составляли 0,1218 руб. (если потребляли до 250 кВт.ч), 0,1583 руб. (если потребляли больше этой нормы, но меньше 400 кВт.ч) и 0,1841 руб. (при превышении 400 кВт.ч). Теперь этот тариф составляет 0,1484 руб. за 1 кВт.ч.

Напомним, увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году составит $5 в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 22 декабря.

Согласно документу, повышение стоимости услуг будет проходить в два этапа. Газо-, электро-, водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещения расходов на электроэнергию подорожают с 1 января 2019 года. Сумма повышения данных услуг составит 3,9 доллара. Вторым этапом станет увеличение тарифов на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения на 1,1 доллара.