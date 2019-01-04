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Хоккеисты Рождественского турнира привезли подарки в минский детдом

05.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Участники 15-го Международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси приехали в гости в детский дом №7 в Минске, и по традиции не с пустыми руками, передает телеканал «МИР 24».

Воспитанникам подарили игрушки, сладости, умную копировальную технику и даже бытовые приборы. Ни один ребенок не остался без внимания. Успели поговорить, поиграть, попить чай с круассанами, которые вместе испекли, и даже посмотрели новогоднее представление. А еще детдом получил более 15 тысяч долларов – это спонсорская помощь от Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации хоккея.

«Дети раскрепощенные, поговорили хорошо, чем они занимаются, интересно было.  Детям, которые находятся в детских домах, кто может помочь? Конечно, те, кто может себе это позволить. И мы тоже привезли свои подарки», – сказал игрок команды России Павел Бойченко.

«Смысл акции – не только деньги, которые перечисляют организаторы, и не только подарки, которые привозят хоккеисты, это и возможность живого общения, и возможность подарить заботу детям», – рассказала помощник председателя Президентского спортивного клуба Ксения Валаханович.

Впервые акция «Рождественская традиция» состоялась в 2013 году.



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Теги: Минск
 
 
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Воспитанникам подарили игрушки, сладости, умную копировальную технику и даже бытовые приборы.
 
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