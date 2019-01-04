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Лукашенко: Минск настроен на укрепление связей с Тбилиси
05.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Минск настроен на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Тбилиси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает «МИР 24».
«Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов», – говорится в послании.
В декабре Лукашенко провел
В прошлом году товарооборот между Беларусью и Грузией составил почти 95 миллионов долларов. Кроме того, в последние годы Грузия стала у белорусов одним из самых популярных туристических направлений.
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Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов, заявил президент...
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