Лукашенко: Минск настроен на укрепление связей с Тбилиси

Минск настроен на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Тбилиси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает «МИР 24».

«Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов», – говорится в послании.

В декабре Лукашенко провел встречу с послом Грузии Валерием Кварцхелия, в ходе которой также заявил о решимости Минска всесторонне развивать сотрудничество с Тбилиси и передал самые добрые пожелания избранному президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Грузией составил почти 95 миллионов долларов. Кроме того, в последние годы Грузия стала у белорусов одним из самых популярных туристических направлений.