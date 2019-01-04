ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Минск настроен на укрепление связей с Тбилиси

05.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Минск настроен на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Тбилиси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает «МИР 24».

«Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов», – говорится в послании.

В декабре Лукашенко провел встречу с послом Грузии Валерием Кварцхелия, в ходе которой также заявил о решимости Минска всесторонне развивать сотрудничество с Тбилиси и передал самые добрые пожелания избранному президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Грузией составил почти 95 миллионов долларов. Кроме того, в последние годы Грузия стала у белорусов одним из самых популярных туристических направлений.




ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов, заявил президент...
 
Новости дня
Новости разные
 
На елку в Кремль: 225 детей из Беларуси проведут каникулы в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика