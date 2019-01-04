ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать и ребёнок чудом спаслись во время обрушения дома в Магнитогорске

05.01.2019 17:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Родственница погибшего в результате обрушения дома в Магнитогорске Виктора Воронцова рассказала о том, как его жене Лидии и их ребёнку удалось спастись.  

Как сообщает РИА Новости, 11-летняя дочка Лидии простыла, поэтому отец семейства предложил дочери с женой поспать вместе в зале, а сам лёг на место супруги. При взрыве обрушилась та часть квартиры, где спал мужчина.  

«Вспоминаю этот звонок в 10 минут седьмого. Мы рядом живём. Лидия кричит: «У нас дом обрушился, Вити нет! Приезжайте!» Представляете, шесть утра? Мы спим. Взяли шубы, поехали», – сказала собеседница РИА Новости.  

Та половина квартиры, где находились мать и ребёнок, некоторое время ещё держалась, поэтому они успели выбежать на лестницу, после чего обвалилась оставшаяся часть квартиры. Лидия и её дочь живы.  

31 декабря из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажки.  

В произошедшем удалось выжить 11-месячному ребёнку. Малыша нашли под завалами – подробнее здесь.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Родственница погибшего в результате обрушения дома в Магнитогорске Виктора Воронцова рассказала о том, как его жене Лидии и их ребёнку удалось...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лимиты отменили, но электричество подорожало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика