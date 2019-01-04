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Мать и ребёнок чудом спаслись во время обрушения дома в Магнитогорске
Новости России. Родственница погибшего в результате обрушения дома в Магнитогорске Виктора Воронцова рассказала о том, как его жене Лидии и их ребёнку удалось спастись.
Как
«Вспоминаю этот звонок в 10 минут седьмого. Мы рядом живём. Лидия кричит: «У нас дом обрушился, Вити нет! Приезжайте!» Представляете, шесть утра? Мы спим. Взяли шубы, поехали», – сказала собеседница РИА Новости.
Та половина квартиры, где находились мать и ребёнок, некоторое время ещё держалась, поэтому они успели выбежать на лестницу, после чего обвалилась оставшаяся часть квартиры. Лидия и её дочь живы.
31 декабря из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажки.
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Новости России. Родственница погибшего в результате обрушения дома в Магнитогорске Виктора Воронцова рассказала о том, как его жене Лидии и их ребёнку удалось...
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