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Соболенко сыграет с седьмой ракеткой планеты на турнире в Сиднее

05.01.2019 17:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 января белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open

Из Китая Арина отправится в Австралию. В Сиднее на следующей неделе в первом раунде соревнований белоруска встретится с седьмой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой.

Соболенко сыграет с седьмой ракеткой планеты на турнире в Сиднее

Соболенко сыграет с седьмой ракеткой планеты на турнире в Сиднее

Соревнования в Сиднее станут последней проверкой сил перед началом первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Австралии. Он пройдет в Мельбурне во второй половине января.

Сейчас Соболенко на 13-м месте в мировом рейтинге, но после сегодняшнего триумфа она ожидаемо поднимется на несколько позиций.

Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне
 
 
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Новости Беларуси. 5 января белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне
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