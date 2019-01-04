Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.





5 января в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Отметим, призовой фонд этого турнира составлял 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.





Сразу после выигрыша Арина сказала, что ей очень помогли зрители, а также поблагодарила своего тренера Дмитрия Турсунова за отличную совместную работу.