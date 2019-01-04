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Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

05.01.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.

Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

5 января в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Отметим, призовой фонд этого турнира составлял 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.

Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

Сразу после выигрыша Арина сказала, что ей очень помогли зрители, а также поблагодарила своего тренера Дмитрия Турсунова за отличную совместную работу.

С победой в турнире Арину Соболенко и ее наставника поздравил Президент Беларуси.

Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open
 
 
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Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третий...
 
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