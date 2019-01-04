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Спасённый в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Новости России. Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики оценивают состояние 10-месячного мальчика как стабильное, он снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Ребенок был
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Новости России. Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики оценивают состояние...
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