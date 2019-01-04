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Ирина Костевич: Большая работа будет развернута по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере
Новости Беларуси. 5 января система органов по труду и социальной защите празднует 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юбилеем работников и ветеранов организаций соцзащиты
Безусловно, система органов социальной защиты из года в год претерпевает изменения. Задача ставится оказывать помощь адресно. Получают распространение новые проекты. Профильное Министерство регулирует и взаимоотношения на рынке труда. Ежегодно при содействии государственной службы занятости трудоустраивается около 175 тысяч человек.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Оплата труда – очень большая работа будет развернута в 2019 году по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере.
Если говорим про условия труда, опять же, это концепция нулевого травматизма – это серьезная информационно-разъяснительная работа.
Сопереживать и помогать – это главное предназначение тех, кто работает в системе по труду и социальной защите. Это многогранная сфера, которая затрагивает весь жизненный цикл человека – от рождения до преклонного возраста.
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Ирина Костевич: Большая работа будет развернута по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере
Новости Беларуси. 5 января система органов по труду и социальной защите празднует 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем...
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