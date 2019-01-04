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Ирина Костевич: Большая работа будет развернута по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере

05.01.2019 16:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 января система органов по труду и социальной защите празднует 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем работников и ветеранов организаций соцзащиты поздравил Президент Александр Лукашенко.

Безусловно, система органов социальной защиты из года в год претерпевает изменения. Задача ставится оказывать помощь адресно. Получают распространение новые проекты. Профильное Министерство регулирует и взаимоотношения на рынке труда. Ежегодно при содействии государственной службы занятости трудоустраивается около 175 тысяч человек.

Ирина Костевич: Большая работа будет развернута по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Какое направление не возьми, в каждом направлении есть достижения. И каждое направление не будет стоять на месте. Будем работать над совершенствованием прогнозирования кадров, чтобы видеть в перспективе, как будет развиваться рынок труда. Это очень важно для того, чтобы вырабатывать механизмы регулирования рынка труда. Это очень важный механизм с тем, чтобы сцепить услуги образования с услугами и потребностями рынка труда.

Оплата труда – очень большая работа будет развернута в 2019 году по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере.

Если говорим про условия труда, опять же, это концепция нулевого травматизма – это серьезная информационно-разъяснительная работа.

Сопереживать и помогать – это главное предназначение тех, кто работает в системе по труду и социальной защите. Это многогранная сфера, которая затрагивает весь жизненный цикл человека – от рождения до преклонного возраста.

Ирина Костевич: Большая работа будет развернута по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере

Ирина Костевич: Большая работа будет развернута по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере
 
 
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Новости Беларуси. 5 января система органов по труду и социальной защите празднует 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем...
 
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