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В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина
Новости Норвегии. В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина: четыре человека пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на севере страны.
Стихия настигла лыжников, когда они отдыхали на склоне. Среди пропавших женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Сейчас идет поисково-спасательная операция в условиях сильных снегопадов.
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Новости Норвегии. В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина: четыре человека пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент...
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