Новости Норвегии. В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина: четыре человека пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на севере страны.

Стихия настигла лыжников, когда они отдыхали на склоне. Среди пропавших женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Сейчас идет поисково-спасательная операция в условиях сильных снегопадов.



