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Как изменятся платежки белорусов за потребленное электричество после ввода единого тарифа

05.01.2019 17:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 1 января для белорусов отменили дифференциацию тарифов на электричество по объему потребления. То есть теперь физлица будут оплачивать потребленное электричество по единому тарифы независимо от того, сколько кВт•ч потребили. Но и новый тариф будет выше, чем прежний для тех, кто вписывался вписывался в льготные тарифы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменятся платежки белорусов за электричество.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62272.php

Как изменятся платежки белорусов за потребленное электричество после ввода единого тарифа

Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: pixabay.com

До изменений тарифы на электроэнергию дифференцировались по трем направлениям. Первое — по объему потребления. Те, кто потреблял до 150 кВт•ч энергии, платил по субсидируемому тарифу. Электричество, израсходованное свыше нормы, оплачивалось по полному тарифу. Была дифференциация тарифов для квартир с газовой плитой и с электрической.

На сколько вырастут платежки для тех, у тех газовая плита

Те, у кого газовая плита, оплачивал по льготному тарифу только 150 кВт•ч потребленной энергии — по 0,1433 рубля за кВт•ч. Каждый лишний киловатт-час стоил 0,1841 рубля. С 1 января все израсходованное электричество мы будем оплачивать по одному тарифу — 0,1746 рубля. То есть для тех, кто пользовался газовой плитой и укладывался в лимит 150 кВт•ч, электроэнергия подорожала больше чем на 3 копейки.

К примеру, если до изменений семья «вписывалась» в льготные нормы, потребляя 150 кВт•ч энергии, то за этот объем приходилось заплатить 21,5 рубля, с 1 января за тот же объем — 26,19 рубля. Разбежка — 4,69 рубля.

Тем, кто превышал лимиты, и потреблял, к примеру, 200 кВт•ч в месяц, нужно было заплатить 30,7 рубля, сейчас за тот же объем — 34,92 рубля. Разбежка — 4,22 рубля.

На сколько вырастут платежки для тех, у тех электроплита

Льготный тариф для квартир с электроплитой распространялся на 250 кВт•ч — 0,1218 рубля. За лишние киловатт-часы в промежутке с 250 кВт•ч до 400 кВт•ч, нужно было платить по тарифу 0,1583, а за все, что выше 400 кВт•ч — по тарифу 0,1841 рубля.

С нового года все кВт•ч стоят 0,1484 рубля, что больше чем на 2,5 копейки превышает старый субсидируемый тариф.

Белорусы, которые вписывались в лимиты по верхней планке и расходовали в месяц 250 кВт•ч, платили за этот объем 30,45 рубля, с 1 января за этот же объем — 37,1 рубля. Разница — 6,65 рубля.

Те, кто расходовал 300 кВт•ч в месяц, платил 38,37 рубля, а с нового года за этот же объем заплатит 44,52 рубля. Разбежка — 6,15 рубля.

А те, кто расходовал больше 400 кВт•ч, к примеру, 420 кВт•ч в месяц, платили за этот объем 57,88 рубля, а с 1 января заплатят за этот же объем 62,33 рубля. Разница — 4,45 рубля.

Что изменится для тех, кто платит за электричество по времени суток

Третье направление, по которому дифференцируется тариф на электричество, — по времени суток. Днем энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

К примеру, в квартирах с электроплитами дифференцированный тариф по временным периодам с 1 января в промежутке с 22.00 до 17.00 вырос до 0,1039 рубля за кВт•ч (было — 0,0853 рубля), а в промежутке с 17.00 до 22.00 — до 0,2968 рубля (было — 0,2436 рубля).

 
 
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С 1 января для белорусов отменили дифференциацию тарифов на электричество по объему потребления. То есть теперь физлица будут оплачивать потребленное...
 
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