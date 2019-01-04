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В Бресте дети построили снежную крепость и водрузили над ней флаг. Как думаете, какой?
05.01.2019 17:56 — Разное | Виртуальный Брест
Пока автомобилисты сражаются со снегом на дорогах, а пешеходу месят его на тротуарах, дети вовсю пользуются моментом и играют.
Да-да, не в смартфоны, а вышли на улицу и построили снежную крепость!
Ну и флаг водрузили, конечно...
А ваши как проводят время?
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