В Бресте дети построили снежную крепость и водрузили над ней флаг. Как думаете, какой?

Пока автомобилисты сражаются со снегом на дорогах, а пешеходу месят его на тротуарах, дети вовсю пользуются моментом и играют.



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Да-да, не в смартфоны, а вышли на улицу и построили снежную крепость!



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Ну и флаг водрузили, конечно...



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