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Соболенко победила на турнире в Шэньчжэне

05.01.2019 17:42 — Разное | БДГ  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла финальный матч турнира Shenzhen Open в Китае 5 января.

Арина Соболенко, занимающая на тот момент 13-е место в рейтинге WTA, выиграла у американки Элисон Риск (62-е). Первая ракетка Беларуси победила со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Это ее первый победный турнир в новом сезоне.

На пути к финалу Соболенко обыграла немку Татьяну Марию (3:6, 6:3, 6:1), россиянок Екатерину Александрову (6:3, 6:3) и Марию Шарапову (6:1, 4:2 – отказ), а также китаянку Яфань Ван (6:2, 6:1).

С победой Арину Соболенко поздравил президент Беларуси. Сейчас наша теннисистка летит в Австралию, где уже сегодня начинается  Sydney International в Сиднее. Первой соперницей белоруски будет чешка Петра Квитова.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла финальный матч турнира Shenzhen Open в Китае 5 января.
 
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