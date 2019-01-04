Соболенко победила на турнире в Шэньчжэне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла финальный матч турнира Shenzhen Open в Китае 5 января.

Арина Соболенко, занимающая на тот момент 13-е место в рейтинге WTA, выиграла у американки Элисон Риск (62-е). Первая ракетка Беларуси победила со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Это ее первый победный турнир в новом сезоне.

На пути к финалу Соболенко обыграла немку Татьяну Марию (3:6, 6:3, 6:1), россиянок Екатерину Александрову (6:3, 6:3) и Марию Шарапову (6:1, 4:2 – отказ), а также китаянку Яфань Ван (6:2, 6:1).

С победой Арину Соболенко поздравил президент Беларуси. Сейчас наша теннисистка летит в Австралию, где уже сегодня начинается Sydney International в Сиднее. Первой соперницей белоруски будет чешка Петра Квитова.