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ДТП с пятью погибшими произошло в Удмуртии

05.01.2019 17:16 — Разное | UDF  
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Личности и причины ДТП устанавливаются.

Пять человек погибли в результате ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии. Трагедия произошла 5 января около 11:17 утра.

- На 104 км трассы Елабуга - Пермь легковой автомобиль Тойота Королла при обгоне совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В итоге пять человек, находящихся в легковом автомобиле, погибли. Личности и причины ДТП устанавливаются, - рассказали в 1-ом отделе УГИБДД МВД по республике.

ДТП с пятью погибшими произошло в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Госавтоинспекции подчеркнули, что детей среди погибших не было.

 
 
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Личности и причины ДТП устанавливаются.
 
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