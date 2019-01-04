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ДТП с пятью погибшими произошло в Удмуртии
Пять человек погибли в результате ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии. Трагедия произошла 5 января около 11:17 утра.
- На 104 км трассы Елабуга - Пермь легковой автомобиль Тойота Королла при обгоне совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В итоге пять человек, находящихся в легковом автомобиле, погибли. Личности и причины ДТП устанавливаются, - рассказали в 1-ом отделе УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Госавтоинспекции подчеркнули, что детей среди погибших не было.
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Личности и причины ДТП устанавливаются.
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