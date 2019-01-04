ДТП с пятью погибшими произошло в Удмуртии





Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пять человек погибли в результате ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии. Трагедия произошла 5 января около 11:17 утра.- рассказали в 1-ом отделе УГИБДД МВД по республике.В Госавтоинспекции подчеркнули, что детей среди погибших не было.