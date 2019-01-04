ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Патриарх Варфоломей предоставил независимость украинской православной церкви

05.01.2019 17:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Патриарх Варфоломей предоставил независимость украинской православной церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (грамоту) о предоставлении автокефалии украинской православной церкви.

Как сообщает УНИАН, документ был одобрен на соответствующей церемонии в Стамбуле. На мероприятии, в том числе, присутствовали президент Украины Петр Порошенко, его предшественник Виктор Ющенко, спикер украинского парламента Андрей Парубий и другие.

Перед подписанием грамоты о независимости церкви священнослужители,  провели молитву в Патриаршем храме Святого Георгия. Затем Порошенко и ставший предстателем объединенной церкви митрополит Епифаний (прежде епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата) встретились с Варфоломеем. Только после этого константинопольский патриарх, по данным агентства, подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В воскресенье, 6 января, эта грамота должна быть доставлена в республику. Окончательно независимость украинской православной церкви будет провозглашена в православное Рождество, 7 января.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (грамоту) о предоставлении автокефалии украинской православной церкви.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Минск настроен на укрепление связей с Тбилиси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика