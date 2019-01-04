Патриарх Варфоломей предоставил независимость украинской православной церкви





Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (грамоту) о предоставлении автокефалии украинской православной церкви.

Как сообщает УНИАН, документ был одобрен на соответствующей церемонии в Стамбуле. На мероприятии, в том числе, присутствовали президент Украины Петр Порошенко, его предшественник Виктор Ющенко, спикер украинского парламента Андрей Парубий и другие.

Перед подписанием грамоты о независимости церкви священнослужители, провели молитву в Патриаршем храме Святого Георгия. Затем Порошенко и ставший предстателем объединенной церкви митрополит Епифаний (прежде епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата) встретились с Варфоломеем. Только после этого константинопольский патриарх, по данным агентства, подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В воскресенье, 6 января, эта грамота должна быть доставлена в республику. Окончательно независимость украинской православной церкви будет провозглашена в православное Рождество, 7 января.