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Горецкий «Сокол» разгромил кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе «Золотой шайбы»
05.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Горецкий «Сокол» сегодня всухую выиграл у кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков
Это уже третья победа подряд, которую одерживают наши ребята в этих соревнованиях. Накануне «соколы»
Первую встречу турнира горецкие хоккеисты провели против минского «Партизана» — и
Следующий матч наши хоккеисты сыграют в понедельник, 7 января. Болеем за наших ребят!
10:45 Матч за 7 место
14:00 Финал
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Горецкий «Сокол» сегодня всухую выиграл у кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе республиканских соревнований по хоккею среди детей и...
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