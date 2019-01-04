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Горецкий «Сокол» разгромил кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе «Золотой шайбы»

05.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Горецкий «Сокол» сегодня всухую выиграл у кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси.

Это уже третья победа подряд, которую одерживают наши ребята в этих соревнованиях. Накануне «соколы» обыграли со счетом 13:2 витебскую команду «Северная столица».

Первую встречу турнира  горецкие хоккеисты провели против минского «Партизана» — и победили со счетом 9:6.

 

 

Следующий матч наши хоккеисты сыграют в понедельник, 7 января. Болеем за наших ребят!

10:45  Матч за 7 место
10:15  Матч за 5 место
12:00  Матч за 3 место

14:00 Финал


 
Теги: Минск
 
 
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  Горецкий «Сокол» сегодня всухую выиграл у кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе республиканских соревнований по хоккею среди детей и...
 
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