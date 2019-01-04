Горецкий «Сокол» разгромил кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе «Золотой шайбы»

Горецкий «Сокол» сегодня всухую выиграл у кобринского «Атланта» со счетом 10:0 в финальном этапе республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси.

Это уже третья победа подряд, которую одерживают наши ребята в этих соревнованиях. Накануне «соколы» обыграли со счетом 13:2 витебскую команду «Северная столица».

Первую встречу турнира горецкие хоккеисты провели против минского «Партизана» — и победили со счетом 9:6.

Следующий матч наши хоккеисты сыграют в понедельник, 7 января. Болеем за наших ребят!

10:45 Матч за 7 место

10:15 Матч за 5 место

12:00 Матч за 3 место

14:00 Финал