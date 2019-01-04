Вчера в Горках родился первенец 2019 года — ее зовут Милана

Председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин и делегация районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» в составе председателя Натальи Ковалевой, ее заместителя Натальи Кулагиной и члена президиума Оксаны Орловой навестили молодую маму Анну Башлакову в родильном отделении центральной районной больницы.





Душевные поздравления и полезные подарки для мамы и малышки, которая родилась 4 января, стали приятным сюрпризом для Анны Александровны. Теплые слова прозвучали и от медицинских работников — поздравить первенца года и ее маму пришли начмед Инна Зубкова и заместитель главного врача Наталья Коробкина.





В молодой семье Башлаковых из Задорожья это тоже первенец. Папа Илья, который работает инженером-механиком в РУП «Учхоз БГСХА» и мама Аня первым ребенком хотели именно девочку. Для нее выбрали красивое имя Милана.





По приметам медиков, если год начинается с рождения девочки, то он будет удачным и хорошим, со всеми добрыми женскими качествами.





Искренне поздравляем молодых родителей с рождением желанного ребенка и желаем им здоровья и благополучия!

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова