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Вчера в Горках родился первенец 2019 года — ее зовут Милана

05.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин и делегация районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» в составе председателя Натальи Ковалевой, ее заместителя Натальи Кулагиной и члена президиума Оксаны Орловой  навестили молодую маму Анну Башлакову в родильном отделении центральной районной больницы.

 

Вчера в Горках родился первенец 2019 года — ее зовут Милана

 

Душевные поздравления и полезные подарки для мамы и малышки, которая родилась 4 января, стали приятным сюрпризом для Анны Александровны. Теплые слова прозвучали и от медицинских работников —  поздравить первенца года и ее маму пришли начмед Инна Зубкова и заместитель главного врача Наталья Коробкина.

 

Вчера в Горках родился первенец 2019 года — ее зовут Милана

 

В молодой семье Башлаковых  из Задорожья  это тоже первенец. Папа Илья, который работает инженером-механиком в РУП «Учхоз БГСХА»  и мама Аня первым ребенком хотели именно девочку. Для нее выбрали красивое имя Милана.

 

Вчера в Горках родился первенец 2019 года — ее зовут Милана

 

По приметам медиков, если год начинается с рождения девочки, то он будет удачным и  хорошим, со всеми добрыми женскими качествами.

 

Вчера в Горках родился первенец 2019 года — ее зовут Милана

 

Искренне поздравляем молодых родителей с рождением желанного ребенка и желаем им  здоровья и благополучия!

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Минск
 
 
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  Председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин и делегация районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» в...
 
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