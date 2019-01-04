Начальник ОАО «Белагропромбанк» Светлана Леонтьева рассказала о тонкостях банковского дела

Осуществление платежей, кредитование, размещение депозитов. Это лишь начало списка задач, стоящих перед банковскими работниками. Накануне профессионального праздника в тонкостях банковского дела разбирались с начальником центра банковских услуг №608 в г.Быхове региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» Светланой Леонтьевой.





Рядовые клиенты ЦБУ вряд ли задумываются над тем, что обслуживающие их специалисты выполняют важную функцию управленцев капиталом. А ведь от профессионализма банковских служащих зависит благосостояние населения. Кстати, конкретно в нашем «Белагропромбанке» ответственная миссия лежит исключительно на хрупких девичьих плечах.

– Наш коллектив стопроцентно женский, – отдмечает Светлана Леонтьева. – На сегодня у нас в штате одиннадцать специалистов. Причем, у каждого сотрудника приличный стаж работы.

Одно из приоритетных направлений деятельности «Белагропромбанка» – обслуживание частных клиентов, именно эта задача стоит перед отделом розничных продаж под руководством Ирины Пинчуковой.

– Мы предлагаем широкий перечень услуг, активно востребованных населением, – рассказывает Ирина Пинчукова. – Среди них варианты для приумножения своих сбережений: срочные банковские вклады, ценные бумаги.

Недостаточно сбережений для покупки жилья? Банк предоставит кредит на финансирование недвижимости. Наверняка многие быховчане знакомы с кредитами и на потребительские нужды, а также на покупку автомобиля.

Банк предлагает своим клиентам различные виды карточек: кредитные, виртуальные, в рамках пенсионного и зарплатного пакетов обслуживания. Достоин внимания один из новых продуктов – карточка «О-GO!» с бонусами и преимуществами для приверженцев активного образа жизни. Каждый держатель карточки «О-GO!» становится участником рекламной акции «Энергия FITкоинов» и получает возможность накапливать баллы за безналичные платежи и количество пройденных шагов, а затем обменять их на ценные подарки.

В настоящее время ОАО «Белагропромбанк» в целях обеспечения высокого уровня качества предоставляемых услуг осуществляет обслуживание корпоративных клиентов.

Нужна помощь в развитии собственного дела, открытии агроусадьбы? Финансовую поддержку субъектов крупного, малого и среднего предпринимательства осуществляет сектор корпоративного бизнеса. У руля – Светлана Лавренова:

– В прошлом году мы оказали значительную финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что в нашем районе держится тенденция развития собственного дела.

Наряду с основной деятельностью «Белагропромбанк» активно участвует в благотворительности.

– Основой социально-благотворительного проекта стала платежная карточка «Прикосновения», – рассказывает Светлана Леонтьева. – Вот уже который год она позволяет помогать тяжелобольным детям. Как она работает? При покупке карточки 50% от ее стоимости перечисляется в благотворительный фонд «Прикосновения к жизни». Вы совершаете безналичный платеж в организациях торговли и сервиса с использованием благотворительной карточки и на тот же фонд перечисляется 0,3% от суммы платежа.

«Хочется подчеркнуть, – подытожила Светлана Леонтьева, – что все достижения банка возможны только благодаря вкладу каждого работника, коллектива, объединенного духом солидарности и корпоративной ответственности за результаты своей работы. И, пользуясь случаем, поздравляю всех нынешних и бывших работников банка с праздником!»

Екатерина ГУРСКАЯ.