ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

05.01.2019 18:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея

C последними подробностями и итогами дневной серии игр из «Чижовка-Арены» корреспондент Ярослав Писаренко.

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Ярослав Писаренко, СТВ:
Россия вышла в полуфинал Рождественского турнира. Это главный итог дневной игровой серии. Россияне возглавили группу «С». Сегодня они победили сборную Словакии со счетом 4:1.

Один из игроков сборной Словакии высказал свое мнение, почему им не удалось победить команду России.

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Ян Плева, игрок команды Словакии:
Команда России хорошо катается по всей площадке.

Параллельно с матчем Россия – Словакия на малой арене состоялся матч между сборными Китая и Балкан. 8:6 – победа китайской команды.

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика