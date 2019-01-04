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Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея
Новости Беларуси. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
C последними подробностями и итогами дневной серии игр из «Чижовка-Арены» корреспондент Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Один из игроков сборной Словакии высказал свое мнение, почему им не удалось победить команду России.
Ян Плева, игрок команды Словакии:
Параллельно с матчем Россия – Словакия на малой арене
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Новости Беларуси. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси,...
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