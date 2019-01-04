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Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

05.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Активный отдых на природе – это то, что выбирают сморгонцы зимой. В этом мы убедились, пройдясь по нескольким ледовым каткам, и, посетив снежные горки в городе. К слову, в Сморгонском районе в зимний период работают 14 катков и 17 лыжных трасс. Большинство из них расположены рядом со школами.

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

Руслан и Виктория:

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

- Во время каникул мы каждый день ходим на улицу. Играем в снежки. Лепим снеговиков.

- Пока на улице хорошая погода, то стараемся около двух часов в день посвятить играм на свежем воздухе.

Денис и Алиса:

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

- Я очень люблю активный отдых на природе, так как это положительно влияет на здоровье. С племянницей Алисой оба обожаем морозную погоду. Любим кататься на санках и коньках.

Мария:

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

- Мне скоро 80 лет, но это не повод сидеть дома в такую погоду. Каждый день выхожу на улицу, занимаюсь зарядкой. С начала зимы веду активный образ жизни. Заметила, что дышать стало легче, бодро себя чувствую на протяжении дня.

Анита, Екатерина и Ангелина:

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

- Часто ходим на улицу вместе. Игры на свежем воздухе закаляют.

- Играем в снежки, катаемся на санках.

- Каникулы – время отдыха. Так почему же не отдыхать активно?

Сергей и Светлана с внуками Романом и Василисой:

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

- Я двумя руками за то, чтобы дети вместе со взрослыми отдыхали на свежем воздухе. Мы все в семье любим кататься на лыжах.

- Но пока внуки маленькие – катаемся на санках с горки.

Ольга с дочерью Ксенией:

Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)

- Мы живем в Минске. Приехали в Сморгонь к бабушке. Зима – это то, время, когда по-настоящему можно весело отдохнуть на природе. Любим кататься на коньках и лыжах.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.

 
Теги: Минск
 
 
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Активный отдых на природе – это то, что выбирают сморгонцы зимой. В этом мы убедились, пройдясь по нескольким ледовым каткам, и, посетив снежные горки в городе. К...
 
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