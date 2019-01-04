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Активный отдых зимой. Что говорят по этому поводу люди в Сморгони? (+ВИДЕО)
05.01.2019 — Разное | Светлы шлях
Активный отдых на природе – это то, что выбирают сморгонцы зимой. В этом мы убедились, пройдясь по нескольким ледовым каткам, и, посетив снежные горки в городе. К слову, в Сморгонском районе в зимний период работают 14 катков и 17 лыжных трасс. Большинство из них расположены рядом со школами.
Руслан и Виктория:
- Во время каникул мы каждый день ходим на улицу. Играем в снежки. Лепим снеговиков.
- Пока на улице хорошая погода, то стараемся около двух часов в день посвятить играм на свежем воздухе.
Денис и Алиса:
- Я очень люблю активный отдых на природе, так как это положительно влияет на здоровье. С племянницей Алисой оба обожаем морозную погоду. Любим кататься на санках и коньках.
Мария:
- Мне скоро 80 лет, но это не повод сидеть дома в такую погоду. Каждый день выхожу на улицу, занимаюсь зарядкой. С начала зимы веду активный образ жизни. Заметила, что дышать стало легче, бодро себя чувствую на протяжении дня.
Анита, Екатерина и Ангелина:
- Часто ходим на улицу вместе. Игры на свежем воздухе закаляют.
- Играем в снежки, катаемся на санках.
- Каникулы – время отдыха. Так почему же не отдыхать активно?
Сергей и Светлана с внуками Романом и Василисой:
- Я двумя руками за то, чтобы дети вместе со взрослыми отдыхали на свежем воздухе. Мы все в семье любим кататься на лыжах.
- Но пока внуки маленькие – катаемся на санках с горки.
Ольга с дочерью Ксенией:
- Мы живем в Минске. Приехали в Сморгонь к бабушке. Зима – это то, время, когда по-настоящему можно весело отдохнуть на природе. Любим кататься на коньках и лыжах.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото и видео автора.
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Активный отдых на природе – это то, что выбирают сморгонцы зимой. В этом мы убедились, пройдясь по нескольким ледовым каткам, и, посетив снежные горки в городе. К...
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