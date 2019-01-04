Когда продавать Bitcoin. Цена криптовалюты приближается к 4000 долларов

С начала года стоимость биткоина увеличилась на 4%, она приближается к важной отметке в 4000 долларов. Альткоины за тот же промежуток времени выросли в цене сильнее — доля главной криптовалюты на рынке вновь опустилась ниже 52%. Курс криптовалюты Ethereum, например, которая вернулась на второе место в списке крупнейших по капитализации блокчейн-проектов, с начала года поднялся на 14%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



В ближайшее время стоимость Bitcoin может превысить $4000, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. По его словам, монете необходимо оставаться выше уровня поддержки в $3850, чтобы продолжать расти в цене. Если курс криптовалюты начнет падать, снижение замедлится на уровне в $3780, уверен специалист. Чтобы подорожать до $4000, биткоину необходимо подняться выше отметок в $3900 и $3930, что вполне вероятно, утверждает эксперт.