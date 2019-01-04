Российский футболист Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой Казьминой. Об этом сообщает StarHit.

пишет Лента.ру По информации издания, Казьмина полностью поглощена воспитанием детей и вспоминает о жизни с футболистом, как о страшном сне,Лента.ру





В декабре 2018-го телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором футболист был запечатлен в компании двух девушек. Он якобы катал спутниц на лошадях в центре Москвы, но отказался платить за поездку.





Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. До этого они несколько лет встречались. Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал первым официальным. Ранее он девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой они воспитывали троих детей.



