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Российский футболист Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой Казьминой. Об этом сообщает StarHit.

05.01.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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«Мы с Андреем давно развелись», — заявила экс-супруга футболиста. Подробностей случившегося она не разглашала.

По информации издания, Казьмина полностью поглощена воспитанием детей и вспоминает о жизни с футболистом, как о страшном сне, пишет Лента.ру

В декабре 2018-го телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором футболист был запечатлен в компании двух девушек. Он якобы катал спутниц на лошадях в центре Москвы, но отказался платить за поездку.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. До этого они несколько лет встречались. Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал первым официальным. Ранее он девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой они воспитывали троих детей.


 
 
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«Мы с Андреем давно развелись», — заявила экс-супруга футболиста. Подробностей случившегося она не разглашала.
 
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