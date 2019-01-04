Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Китае

Александр Лукашенко поздравил первую ракетку Беларуси Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне, сообщает пресс-служба руководителя государства.



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— Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и твоим поклонникам по всему миру, — отметил Александр Лукашенко.

Президент также поздравил с этим успехом тренера теннисистки Дмитрия Турсунова. Глава государства пожелал спортсменке и ее команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.