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Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Китае

05.01.2019 19:45 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил первую ракетку Беларуси Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне, сообщает пресс-служба руководителя государства.


Фото: Reuters

— Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и твоим поклонникам по всему миру, — отметил Александр Лукашенко.

Президент также поздравил с этим успехом тренера теннисистки Дмитрия Турсунова. Глава государства пожелал спортсменке и ее команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил первую ракетку Беларуси Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в китайсокм Шэньчжэне.
 
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