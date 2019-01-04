Уфологи назвали единственную страну, которая выживет после столкновения с Нибиру

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Ранее в небе над Индонезией очевидцы наблюдали огненный шар, который превратился в яркий луч света. Исследователи заявили, что это и была Нибиру, которая пролетала мимо Земли.Исследователи обнаружили в Библии слова, которые указывают на то, что единственной страной, которая выживет после нападения Нибиру, станет Израиль, это самое безопасное в мире место. А ликвидация нашей планеты начнется с США, уверены уфологи.