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Уфологи назвали единственную страну, которая выживет после столкновения с Нибиру

05.01.2019 19:15 — Разное | UDF  
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Фото: info-vsem.ru
Уфологи давно говорят о том, что земле грозит Апокалипсис, который спровоцирует таинственная планета Х. Ранее была названа дата концы света - 1 января. Однако, ничего страшного не произошло. Но искатели внеземной формы жизни уверены, что жители Нибиру затихли на время, но продолжают следить за нашей планетой.

Ранее в небе над Индонезией очевидцы наблюдали огненный шар, который превратился в яркий луч света. Исследователи заявили, что это и была Нибиру, которая пролетала мимо Земли.

Исследователи обнаружили в Библии слова, которые указывают на то, что единственной страной, которая выживет после нападения Нибиру, станет Израиль, это самое безопасное в мире место. А ликвидация нашей планеты начнется с США, уверены уфологи.

 
 
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Уфологи давно говорят о том, что земле грозит Апокалипсис, который спровоцирует таинственная планета Х.
 
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