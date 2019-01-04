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В 2019 году Роскосмос запустит 45 ракет

05.01.2019 19:23 — Разное | Ежедневник  
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В 2019 году Роскосмос запустит 45 ракет

Ракеты, изготовленные предприятиями Роскосмоса, планируется запустить в 2019 году 45 раз - в два раза больше, чем в 2018 году.

Как сообщил ТАСС, изготовленные госкорпорацией ракеты, в соответствии с планом-графиком, в этом году будут запущены 45 раз.

В это число входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Он уточнил, что "из 45 запусков планируется 32 пуска ракет космического назначения с различными космическими аппаратами и кораблями".

 
 
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Ракеты, изготовленные предприятиями Роскосмоса, планируется запустить в 2019 году 45 раз - в два раза больше, чем в 2018 году.
 
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