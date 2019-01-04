Колядная символика





Коляда — славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения.

Звезда. Является неотъемлемым атрибутом. Возможно, появился после того, как было введено празднование Рождества Христова, как символ Вифлеемской звезды.

Коза. В народных обрядах является символом плодородия и богатства. «Козу» водят во время колядования. Человек в шкуре козы в сопровождении музыкантов с песнями и плясками обходит дома.

Медведь. Человек с вывернутым кожухом, в маске. Иногда колядовщики водят его на цепи. Символизирует здоровье, богатство, плодовитость и силу.

Дед. Главный персонаж-колядовщик. Чаще всего именно он водит козу. Он символизирует умерших предков, дедов.

Волк. В Гродненской, Витебской областях и на Полесье делали для колядования маску волка. Этот персонаж сидел за спинами других ряженых и мог воровать девушек, поэтому последних от него скрывали.

Аист. Импровизированную голову аиста прикрепляют на палку. Человек носит ее над собой вверху, а сам прячется под белой простыней. Аист символизирует высший свет. Это посланник неба.

Рождественские приметы:

Первый день Коляды ясный — год будет неурожайным, день хмурый или идет снег — урожайным.

В колядный вечер и ночью на небе много звезд — летом будет много грибов.

Много инея на деревьях — богатое во всех отношениях лето.





Источник: по данным из открытых источников.

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