В Беларуси установлено несколько рекордов добычи нефти

В Беларуси в 2018 году добыт наибольший объем нефти за последние семь лет, сообщает БЕЛТА .

Объем добычи за год составил 1 млн 670 тыс. тонн, заявили в «Белоруснефти». При этом из новых скважин добыто 94,4 тыс. тонн нефти, что стало лучшим показателем за последние 23 года.

Кроме того, введено 40 новых скважин – это максимум за последние 30 лет. Легкой нефти в 2018 году сдано 311 тыс. тонн, что стало рекордом с 2008 года.

Ранее сообщалось, что в Новополоцке завершается модернизация крупнейшего в регионе нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».