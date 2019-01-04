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В Беларуси установлено несколько рекордов добычи нефти

05.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси в 2018 году добыт наибольший объем нефти за последние семь лет, сообщает БЕЛТА.

Объем добычи за год составил 1 млн 670 тыс. тонн, заявили в «Белоруснефти». При этом из новых скважин добыто 94,4 тыс. тонн нефти, что стало лучшим показателем за последние 23 года.

Кроме того, введено 40 новых скважин – это максимум за последние 30 лет. Легкой нефти в 2018 году сдано 311 тыс. тонн, что стало рекордом с 2008 года.

Ранее сообщалось, что в Новополоцке завершается модернизация крупнейшего в регионе нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».



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В 2018 году добыто 1 млн 670 тыс. тонн нефти, это лучший показатель за последние 23 года.
 
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