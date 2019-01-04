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Хоккейная команда президента Беларуси подарила детям-сиротам холодильник с едой
На этот раз навестили минский детский дом №7 «Семь Я», где живут 63 ребенка от 3 до 18 лет.
Вот уже седьмой год подряд, под Рождество, белорусские дети-сироты получают подарки от хоккеистов.
За это время организаторы и команды посетили не только детские дома и социальные приюты Минска, но также поселка Криничный и деревни Боровляны, городского поселка Радошковичи и города Молодечно, оказав помощь почти семистам детям.
Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея уже оказали детдому спонсорскую помощь в размете 32 000 рублей,
Также дети получили «умные браслеты», мягкие игрушки, сладости, билеты на финальный матч Рождественского турнира. Хоккеисты подарили бытовую технику. Спортсмены из хоккейной команды президента привезли холодильник, заполненный едой.
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На этот раз навестили минский детский дом №7 «Семь Я», где живут 63 ребенка от 3 до 18 лет.
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