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Журналистка обвинила соучредителя холдинга PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании

05.01.2019 19:56 — Разное | Партизан  
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Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова, живущая во Владивостоке, заявила в фейсбуке, что ее изнасиловал соучредитель медиахолдинга PrimaMedia Алексей Мигунов, пишет Медуза.

Федорова утверждает, что 13 октября 2018 года встретилась с Мигуновым в кафе, после чего пошла вместе с ним домой. По ее словам, Мигунов начал делать ей больно до того, как они пришли в квартиру. Затем он избил ее, порвал одежду и занялся сексом без презерватива. Федорова отметила, что несколько раз просила Мигунова перестать, поскольку он делает ей больно.

«Я не поехала на судмедэкспертизу, я не подала заявление в полицию, потому что я чувствую себя виноватой. Потому что я знаю, что он сможет замять любое дело», — рассказала Федорова. Она отметила, что после случившегося сделала только фотографию с побоями.

Алексей Мигунов пока не комментировал заявление Екатерины Федоровой.


 
 
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Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова, живущая во Владивостоке, заявила в фейсбуке, что ее изнасиловал соучредитель медиахолдинга PrimaMedia Алексей...
 
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