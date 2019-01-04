Тайвань просит международное сообщество о защите от Китая





Фото: Reuters Президент Тайваня Цай Инвэнь









«Если международное сообщество не выступит решительно в поддержку Тайваня — демократии, которой угрожает Китай, то тогда мы хотим спросить, какая страна будет следующей», — сказала Цай Инвэнь, выступая перед иностранными журналистами.





Пекин готов применить силу





Председатель КНР Си Цзиньпин 2 января заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. Он заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма.





Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее «мятежной провинцией» и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя.



