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Тайвань просит международное сообщество о защите от Китая

05.01.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Президент Тайваня Цай Инвэнь в субботу, 5 января, призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со стороны Китая.


Фото: Reuters Президент Тайваня Цай Инвэнь


«Если международное сообщество не выступит решительно в поддержку Тайваня — демократии, которой угрожает Китай, то тогда мы хотим спросить, какая страна будет следующей», — сказала Цай Инвэнь, выступая перед иностранными журналистами.

Пекин готов применить силу

Председатель КНР Си Цзиньпин 2 января заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. Он заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма.

Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее «мятежной провинцией» и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя.


 
 
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Президент Тайваня Цай Инвэнь в субботу, 5 января, призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со...
 
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