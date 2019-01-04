|
Тайвань просит международное сообщество о защите от Китая
Президент Тайваня Цай Инвэнь в субботу, 5 января, призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со стороны Китая.
Фото: Reuters Президент Тайваня Цай Инвэнь
«Если международное сообщество не выступит решительно в поддержку Тайваня — демократии, которой угрожает Китай, то тогда мы хотим спросить, какая страна будет следующей», — сказала Цай Инвэнь, выступая перед иностранными журналистами.
Пекин готов применить силу
Председатель КНР Си Цзиньпин 2 января заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. Он заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма.
Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее «мятежной провинцией» и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Тайваня Цай Инвэнь в субботу, 5 января, призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)