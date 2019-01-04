|
Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске
Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игроки еще до начала матчей приехали в минский детский дом № 7. И не с пустыми руками.
Какие подарки привезли спортсмены и как их встретили воспитанники, расскажет корреспондент Кристина Федорович.
Здесь они далеко не соперники. Получается такая многонациональная команда. Помимо ледовых баталий, сегодня у них общая миссия – благотворительная. Хоккеисты приехали не с пустыми руками. В качестве презентов – развивающие игры, бытовая техника, и, конечно, спортивная экипировка.
Мне подарили эту майку и фото.
Для 63 деток, которые поистине ждали этой встречи, самые желанные подарки – внимание, тепло и забота. Так, маленький Андрей в свои 5 лет твердо знает, чего хочет. Заветная цель – стать хоккеистом. А сегодняшняя встреча – весомый стартовый капитал.
Я тоже хочу играть за сборную Беларуси. Спасибо хоккеистам за такую встречу.
Впечатляет, когда рядом такие профессионалы, которые тут же направят в верное русло.
Сами Хелениус, игрок команды Финляндии:
Стоит отдать должное, звезды мирового хоккея сегодня шли до конца и в решении подготовленных ребятами задач.
Кристина Федорович, СТВ:
По соседству у тех, кто прошел квест, атмосферное чаепитие.
По горящим глазам кажется, что переводчик вовсе не нужен: всё предельно понятно без слов.
Рады были познакомиться с хоккеистами. Вдохновили, очень добрые люди. Хочется быть такими же.
Очень порадовали нас.
Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси перечислили детскому дому 32 тысячи рублей. В качестве благодарности – концерт, для приглашения на который спортсмены и обязаны были пройти квест. Но, скажем честно, улыбки на лицах детей – это и есть самое настоящее «спасибо».
Анжелика Тузова, директор детского дома №7 «Семь Я» Минска:
Когда дети узнали, что к нам приезжают хоккеисты, ребята очень обрадовались, готовились заранее. Переживали, чтобы понравились их волшебные, сказочные квесты, чтобы им понравился концерт, сувениры, которые они подготовили.
Ксения Валаханович, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Помимо всех прочих подарков, дети получили и приглашения на игры Рождественского турнира. Дарить волшебство просто и важно. А особенно тем, кому так не хватает заботы и веры в чудо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске
Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)