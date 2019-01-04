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Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты
Новости Беларуси. Громкая спортивная победа! Наша теннисистка Арина Соболенко стала триумфатором турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.
Сегодня, 5 января, в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа и 11 минут. Отметим, призовой фонд этого турнира – 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.
С победой в турнире Арину Соболенко и ее наставника поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из Китая Арина Соболенко
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Новости Беларуси. Громкая спортивная победа! Наша теннисистка Арина Соболенко стала триумфатором турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24...
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