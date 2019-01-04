ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

05.01.2019 20:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Громкая спортивная победа! Наша теннисистка Арина Соболенко стала триумфатором турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт»

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Это уже третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.

Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

Сегодня, 5 января, в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа и 11 минут. Отметим, призовой фонд этого турнира – 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

С победой в турнире Арину Соболенко и ее наставника поздравил Президент Беларуси.

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и твоим поклонникам по всему миру. Поздравляю также с этим успехом Дмитрия Турсунова. Желаю тебе и твоей команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.

Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open

Из Китая Арина Соболенко отправится на турнир в Австралию.

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Громкая спортивная победа! Наша теннисистка Арина Соболенко стала триумфатором турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналистка обвинила соучредителя холдинга PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика