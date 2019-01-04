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«Беллакт дома вновь уступил

05.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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«Беллакт дома вновь уступил

В субботу состоялись матчи очередного седьмого тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу. Волковысский «Беллакт» на своей домашней площадке средней школы № 7 принимал лидера группы «Б» команду «ПК им. В.И. Кремко». Напомним, что матч на выезде в Квасовке 1 декабря прошлого года закончился победой хозяев 10:4. На этот раз хозяева также не смогли ничего противопоставить слаженной игре гостей. Первую десятиминутку волковычане провели на «ура», забив сходу два мяча в ворота соперника. Но затем квасовчане приноровились к маленькой площадке и, сравняв в следующей десятиминутке счет, затем не упускали инициативу, наращивая свое превосходство, которое вылилось в еще три забитых мяча до перерыва. После перерыва гости продолжали доминировать и закономерно довели матч до уверенной победы 6:11.

У хозяев хет-трик оформил Дмитрий Лешанюк, двумя голами отметился Вячеслав Попков и еще один гол-красавец на счету Вадима Дернейко.

У гостей хет-трики оформили Андрей Акимов и Михаил Черник, и по одному мячу забили Игорь Климук, Юрий Кричевский, Алексей Тарабанов, Александр Савоняка и Александр Мартынов.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе ФК «Смена» в соцсети Вконтакте.

 В остальным матчах тура «Вороново» разгромил «Новогрудок» 13:4, а «Лида» островецкий «Союз» 12:1. Матчи «Форсаж» - «Медведи», «Мосты» - «Ошмяны» не состоялись. За неявку командам гостей засчитано техническое поражение 5:0. «Цементник» тур пропускал.

 

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В субботу лидер чемпионата области по мини-футболу проэкзаменует «Беллакт»

 

 

 
 
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В субботу состоялись матчи очередного седьмого тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу. Волковысский «Беллакт» на...
 
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