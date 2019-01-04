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Открытый суд над клеветниками обернулся казусом: свидетели все подтвердили

05.01.2019 21:01 — Разное | Партизан  
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Как в этой стране добиться правды, если жаловаться в контролирующие инстанции бесполезно. Вопрос не риторический, и на этот раз с проблемой столкнулись сразу несколько работников СПК в Дубровенском районе.

Как сообщает сайт Orsha.eu, дело началось ещё летом 2018 года. Несколько работников Орловичского предприятия обратились в Дубровенский райисполком с жалобой на бывшего руководителя местного сельскохозяйственного предприятия. Обвиняли его во всех возможных нарушениях: начиная от не рационального использования ресурсов, заканчивая избиением одного из подчиненных. Предприятие в это время реорганизовывали (объединяли) и бывшего начальника должны были оставить в должности заместителя, что в принципе означало бы те же полномочия, что и прежняя должность руководителя.

Заявление к рассмотрению принял местный комитет Госконтроля. Как проводилась проверка по перечисленным фактам, люди не знают - по словам заявителей к ним проверяющие не приходили. Но в итоге контролеры не обнаружили перечисленных в жалобе фактов нарушений. Это дало повод руководителю подать в суд за клевету. 

Всего прошло три судебных заседания, одно из которых проходило в выездном формате в самой деревне Орловичи, куда пришли люди, которые сами говорили, что были свидетелями нарушений со стороны начальства. Они ещё раз перечислили некоторые факты, которые при проверке не обнаружил Госконтроль.

В результате суд не наказал жалобщиков "за недоказанностью". Получился интересный юридический нонсенс: с одной стороны, фактов нарушений со стороны руководителя хозяйства не обнаружил Госконтроль; с другой стороны, фактов клеветы по тем же пунктам не выявил суд.

 
 
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Как в этой стране добиться правды, если жаловаться в контролирующие инстанции бесполезно. Вопрос не риторический, и на этот раз с проблемой столкнулись сразу...
 
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