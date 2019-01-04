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Открытый суд над клеветниками обернулся казусом: свидетели все подтвердили
Как в этой стране добиться правды, если жаловаться в контролирующие инстанции бесполезно. Вопрос не риторический, и на этот раз с проблемой столкнулись сразу несколько работников СПК в Дубровенском районе.
Как сообщает сайт
Заявление к рассмотрению принял местный комитет Госконтроля. Как проводилась проверка по перечисленным фактам, люди не знают - по словам заявителей к ним проверяющие не приходили. Но в итоге контролеры не обнаружили перечисленных в жалобе фактов нарушений. Это дало повод руководителю подать в суд за клевету.
Всего прошло три судебных заседания, одно из которых проходило в выездном формате в самой деревне Орловичи, куда пришли люди, которые сами говорили, что были свидетелями нарушений со стороны начальства. Они ещё раз перечислили некоторые факты, которые при проверке не обнаружил Госконтроль.
В результате суд не наказал жалобщиков "за недоказанностью". Получился интересный юридический нонсенс: с одной стороны, фактов нарушений со стороны руководителя хозяйства не обнаружил Госконтроль; с другой стороны, фактов клеветы по тем же пунктам не выявил суд.
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Как в этой стране добиться правды, если жаловаться в контролирующие инстанции бесполезно. Вопрос не риторический, и на этот раз с проблемой столкнулись сразу...
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