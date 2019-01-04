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Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии
Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается. 5 январе в «Чижовка-Арене» состоялся заключительный матч групового этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клюшки скрестили сборная Международной федерации хоккея и команда Балтии.
Корреспондент Алена Сырова рассказывает о ледовых баталиях.
Алена Сырова, СТВ:
На малой арене завершается матч между Чехией и Финляндией.
С каким же настроением хоккеисты выходили на лед?
Нормундс Сейейс, игрок команды Балтии:
Интересное наблюдение: не зависимо от расписания игр, на трибунах очень много белорусских флагов. Болельщики все равно вместе со своей командой.
Мы пришли на хоккей. Я буду болеть за Беларусь.
Я впервые пришел сюда и буду болеть за всех.
Хоккей любим. Решили детям показать, что это такое.
Атмосфера новогодняя, радостная, волшебная.
Главное, что победит дружба. Пожелание все болельщикам и хоккеистам удачи. С новогодними праздниками!
Игра Международной федерации хоккея против команды Балтии станет завершающей в групповом этапе. 6 января на «Чижовка-Арене» пройдут еще шесть матчей, два из которых полуфинальных. Сборная России скрестит клюшки с победителем пары Чехия – Финляндия. Ну а в 19.00 команда Президента Беларуси сыграет со сборной ОАЭ.
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Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии
Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается. 5 январе в «Чижовка-Арене» состоялся заключительный матч...
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