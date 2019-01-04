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Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

05.01.2019 21:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается. 5 январе в «Чижовка-Арене» состоялся заключительный матч групового этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клюшки скрестили сборная Международной федерации хоккея и команда Балтии.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Корреспондент Алена Сырова рассказывает о ледовых баталиях.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Алена Сырова, СТВ:
Игровые дни турнира для 12 команд настолько насыщенные, что матчи проводят сразу на двух ледовых площадках. Сегодня на малой арене сборная Китая одолела команду Балкан. А на большой площадке россияне оказались сильнее команды из Словакии и вышли в полуфинал. Белорусская дружина еще накануне одержала победу над сборной Балтии и досрочно обеспечила себе путевку в полуфинал.

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

На малой арене завершается матч между Чехией и Финляндией.

С каким же настроением хоккеисты выходили на лед?

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Нормундс Сейейс, игрок команды Балтии:
Мы приехали, скажем так, получить удовольствие и хорошее настроение. Конечно, хотим выиграть, но для нас результат не так важен. Важно то, что три балтийские республики вместе сделали команду, приехали, чтобы хорошо сыграть. Вчера хорошо сыграли.

Интересное наблюдение: не зависимо от расписания игр, на трибунах очень много белорусских флагов. Болельщики все равно вместе со своей командой.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Мы пришли на хоккей. Я буду болеть за Беларусь.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Я впервые пришел сюда и буду болеть за всех.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Хоккей любим. Решили детям показать, что это такое.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Атмосфера новогодняя, радостная, волшебная.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Главное, что победит дружба. Пожелание все болельщикам и хоккеистам удачи. С новогодними праздниками!

Игра Международной федерации хоккея против команды Балтии станет завершающей в групповом этапе. 6 января на «Чижовка-Арене» пройдут еще шесть матчей, два из которых полуфинальных. Сборная России скрестит клюшки с победителем пары Чехия – Финляндия. Ну а в 19.00 команда Президента Беларуси сыграет со сборной ОАЭ.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии
 
 
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Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается. 5 январе в «Чижовка-Арене» состоялся заключительный матч...
 
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