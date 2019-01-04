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Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года по мнению болельщиков

05.01.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года по мнению болельщиков

Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года по мнению болельщиков

Футболист провел восемь матчей в составе «бундестим», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ройс участвовал на чемпионате мира в России, сыграв во всех трех матчах группового этапа. Сборная Германии не смогла выйти из группы. 

29-летний игрок набрал в опросе почти 34 % голосов. Он опередил защитника «Баварии» Джошуа Киммиха и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Санэ.

Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года по мнению болельщиков
 
 
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Футболист провел восемь...
 
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