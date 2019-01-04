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Журавль и цапля. История о несостоявшейся свадьбе. Современный пересказ

05.01.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Если хочешь быть счастливым, – не выпендривайся! Не то случится, как с этими пернатыми в старой русской сказке. Очень уж напоминает их пример истории из нашей нынешней жизни. Давайте посмотрим на сказку современным взглядом.

Итак, вспомните болото, в разных концах которого жили журавль и цапля. Журавлю невмоготу стало одному, захотел жениться. Пошел он к цапле предлагать крыло и сердце.

Цапля – ни за что.

– Не дури мне голову, сосед! Ты посмотри на себя: ноги длиннющие, перья короткие, летаешь тихо, да и как содержать меня будешь. Словом, ты, журавль, – совсем не орёл!

И пошел он, спотыкаясь о кочки.

А на что он, интересно, рассчитывал? Приперся порожняком. Ни коробки конфет, ни мартини под крылом. Даже без захудалой лягушки в клюве, на худой конец. Разве так идут нормальные женихи делать даме предложение!?

Видно, цапля тоже была себе на уме, хотела принца – богатого и красивого. О таких сейчас большинство девчонок мечтает. Да где ж на всех наберешься! А тем более на болоте.

Сидит цапля в камышах и думает: «Может, зря я кавалера отшила? Так ведь и одной остаться недолго».

Нафуфырилась птица – макияж, то да сё, – и пошла к соседу в гости. Но теперь уже журавль свою гордость демонстрировал. Типа, зачем ты мне нужна, обойдусь как-нибудь холостяком.

И пошла она домой.  

«Дура я, дура! Чего ж сразу не согласилась пойти за него», – рыдала цапля, пугая всю местную фауну.    

Смотрел журавль на её хвост, удаляющийся в вечернем тумане, и рвал на себе перья: «Вот я баран, такую птицу упустил!»  

Потом он еще раз ходил к ней с предложением. И она к нему.     

Так и ходят друг к другу с визитами.     

А годы-то летят…    

Предлагаем взглянуть по-взрослому и на другие детские сказки:       

Петушок-золотой гребешок. История о безмозглой домашней птице. Современный пересказ  

Дюймовочка. История ветреной малолетки. Современный пересказ    

По щучьему веленью. История о счастливом тунеядце. Современный пересказ   

Незнайка, оказывается, был с гнильцой. Взрослый взгляд на книжку Носова   

Ваш В.Д.     
 
 
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Если хочешь быть счастливым, – не выпендривайся! Не то случится, как с этими пернатыми в старой русской сказке. Очень уж напоминает их пример истории из нашей...
 
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