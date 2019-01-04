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Хоккей. «Грифоны» сыграют с «Соколом» в финале «Золотой шайбы»

05.01.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 января прошли очередные матчи в рамках финала республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В группе «А» третью победу подряд добыли «Грифоны». Минчане обыграли «Принеманских ястребов» – 11:5.

Ранее в этом квартете свой матч провели «Шахтер» и «Металлург». Тут победу праздновали юные «горняки» – 2:1.

В параллельной четвертке «Сокол» разгромил кобринский «Атлант» – 9:0. А столичный «Партизан» нанес поражение «Северной столице» из Витебской области – 7:2.

Хоккей. «Грифоны» сыграют с «Соколом» в финале «Золотой шайбы»

Таким образом, в финале 7 января за победу на турнире будут сражаться минские «Грифоны» и «Сокол» из Горок. Бронзовые награды между собой разыграют юные хоккеисты «Принеманских ястребов» и «Атланта». За 5-е место будут сражаться «Партизан» и «Шахтер», а за 7-е встретятся «Металлург» и «Северная столица».

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны
 
 
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Новости Беларуси. 5 января прошли очередные матчи в рамках финала республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в...
 
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