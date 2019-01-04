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Хоккей. «Грифоны» сыграют с «Соколом» в финале «Золотой шайбы»
Новости Беларуси. 5 января прошли очередные матчи в рамках финала республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В группе «А» третью победу подряд добыли «Грифоны». Минчане обыграли «Принеманских ястребов» – 11:5.
Ранее в этом квартете свой матч провели «Шахтер» и «Металлург». Тут победу праздновали юные «горняки» – 2:1.
В параллельной четвертке «Сокол» разгромил кобринский «Атлант» – 9:0. А столичный «Партизан» нанес поражение «Северной столице» из Витебской области – 7:2.
Таким образом, в финале 7 января за победу на турнире будут сражаться минские «Грифоны» и «Сокол» из Горок. Бронзовые награды между собой разыграют юные хоккеисты «Принеманских ястребов» и «Атланта». За 5-е место будут сражаться «Партизан» и «Шахтер», а за 7-е встретятся «Металлург» и «Северная столица».
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Новости Беларуси. 5 января прошли очередные матчи в рамках финала республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в...
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