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«Интрига всегда есть». Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске
Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников как именитые спортсмены, так и совсем юные. Перед каждым из них стоят свои задачи: для кого-то показать себя, а для кого-то и вовсе побить национальные рекорды.
Что, к слову, и удалось сделать сегодня, 5 января, нашей именитой конькобежке Марине Зуевой. Но, несмотря на состязания лидеров с новичками, интрига у соревнований присутствовала.
Сергей Минин, главный тренер национальной сборной по конькобежному спорту:
Параллельно с чемпионатом Беларуси по конькобежному спорту проходит и чемпионат страны по шорт-трэку. Оба состязания завершатся 6 января. Результаты обещают быть интересными.
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников как именитые спортсмены, так и...
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