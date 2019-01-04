ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Интрига всегда есть». Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске

05.01.2019 22:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников как именитые спортсмены, так и совсем юные. Перед каждым из них стоят свои задачи: для кого-то показать себя, а для кого-то и вовсе побить национальные рекорды.

«Интрига всегда есть». Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске

«Интрига всегда есть». Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске

Что, к слову, и удалось сделать сегодня, 5 января, нашей именитой конькобежке Марине Зуевой. Но, несмотря на состязания лидеров с новичками, интрига у соревнований присутствовала.

«Интрига всегда есть». Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске

Сергей Минин, главный тренер национальной сборной по конькобежному спорту:
Интрига всегда есть. Лидеры понятны. А за второе и третье места интрига приличная. Четыре девушки борются сейчас за второе и третье места на абсолютно равных позициях. Так и у ребят: на самой короткой дистанции Виталий Михайлов стал далеко не первым, если не ошибаюсь – третьим-четвертым.

Параллельно с чемпионатом Беларуси по конькобежному спорту проходит и чемпионат страны по шорт-трэку. Оба состязания завершатся 6 января. Результаты обещают быть интересными.

«Интрига всегда есть». Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников как именитые спортсмены, так и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года по мнению болельщиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика