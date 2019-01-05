Гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Испании

Мужская сборная Беларуси проиграла хозяевам в заключительном матче международного турнира памяти Доминго Барсенаса в испанской Паленсии и заняла итоговое второе место, сообщает пресс-служба БФГ.



Фото с сайта handball.by

5 января в поединке против двукратных чемпионов мира и полномочных чемпионов Европы белорусы проиграли с разницей в 11 мячей.

Испания — Беларусь — 40:29 (19:15).

Беларусь: Королёк — 8, Кулеш — 6, Лукьянчук — 4, Астрашапкин — 3, Шинкель, Гайдученко — по 2, Никуленков, Юринок, Вайлупов, Бохан — по 1.

В другом поединке заключительного тура команда Польши победила сборную Саудовской Аравии — 28:19 (16:9).

Напомним, что в предыдущих матчах белорусы одержали победы над сборными Польши и Саудовской Аравии .

Итоговое положение:

1. Испания — 6 очков (3 игры)

2. Беларусь — 4 (3)

3. Польша — 2 (3)

4. Саудовская Аравия — 0 (3).