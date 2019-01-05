Камбэк не удался. «Цмокi» почти отыграли 16 очков, но все же проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 9-е поражение в 11 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Фото: vtb-league.com

5 января на площадке Falcon Club «драконы» проиграли саратовскому «Автодору».

По ходу матча минчане уступали с разницей в 16 очков, но в заключительной четверти сумели возродить интригу и сократить отставание всего до 2 баллов. Однако в концовке, в том числе и благодаря неоднозначному судейству, гости сумели снова убежать в отрыв.

«Цмокі-Мінск» — «Автодор» — 86:93 (17:24, 21:28, 19:20, 29:21).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (28+12 ассистов), Ситник (0), Тростинецкий (7), Лютыч (16), Семенюк (4+5 подборов), Сарикопулос (7+8 подборов), Кудрявцев (11), Раш (9+4 подбора), Полещук (4).

Лучшим игроком матча в составе минчан стал Девон Саддлер, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 ассистентских баллов.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Во второй половине удалось навязать борьбу и сократить отставание от соперника. Но все же дистанция после первой половины была очень большая. Много легких очков набрал Саратов.

В важном моменте, когда мы вплотную приблизились к «Автодору», были неоправданные потери мяча. Они снова отбросили нас на 5−6 очков назад. Соперник вынудил нас спешить в атаке, принимать не совсем правильные решения. 93 очка в защите, из которых 52 в первой половине — это плохо, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

Душан Алимпиевич (главный тренер «Автодора»):

— Думаю, эту игру было очень интересно смотреть: в ней мы показали 2 своих разных лица — первая и вторая половины. Матч, конечно, был очень тяжелым для нас. Сейчас мы имеем короткий ростер: как вы знаете, Айреленд травмирован. Но, как я сказал после игры, я верю в этих ребят, они должны были выигрывать эту игру. Нам было важно доказывать после того, как проиграли 2 месяца назад дома. Мы показали хорошую энергию, несмотря на то, что была такая большая игровая пауза, — сказал тренер гостей.



Фото: vtb-league.com

В следующем матче Единой лиги ВТБ минчане 13 января примут дома эстонский «Калев».