В Орше на железнодорожном вокзале задержаны два нелегальных мигранта

Сотрудники милиции задержали двух граждан из Исламской Республики Пакистан на вокзале в Орше 4 января. Мужчины следовали в Минск, но, как оказалось, у них не было въездных виз Республики Беларусь.





По предварительной информации они въехали на территорию нашей страны из России. При себе кроме документов, удостоверяющих личность, имели паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В июле прошлого года во время проведения чемпионата они приезжали в Минск и, видимо, решили маршрут повторить.





За нарушение Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в пакистанцы были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 23.55 КоАП РБ и депортированы.





Как сообщили в управлении по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома, в 2018 году за нарушение правил пребывания в нашей стране к ответственности привлечено около 2 тысяч иностранцев.



