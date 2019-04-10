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Люди безграничного гуманизма. Службе социальной защиты Беларуси — 100 лет

05.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)


Социальной службе страны в январе 2019 года исполняется 100 лет. Её история начиналась с пособий по случаю бедствий, безработицы и утраты трудоспособности. Эта сфера требует от сотрудников безграничного гуманизма, сострадания, доброты, милосердия, терпения и веры в людей. Сегодня её приоритетными направлениями является забота о пожилых людях, одиноких пенсионерах и людях с инвалидностью, поддержка семьи, предоставление государственной адресной социальной помощи, оказание социальных услуг. В преддверии профессионального праздника работников социальной сферы корреспондент «СК» встретилась с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ларисой Филипенко.

Люди безграничного гуманизма. Службе социальной защиты Беларуси — 100 лет

— За столетие своего существования социальная служба прошла непростой путь. В числе первых актов советской власти было правительственное сообщение от 30 октября 1917 г. «О социальном страховании». Страховые требования рабочего класса были следующими: распространение страхования на всех без исключения; распространение страхования на все виды потери трудоспособности (болезнь, увечье, инвалидность, старость, материнство, вдовство, сиротство, безработица) и др.

— С какого времени социальная служба официально зарегистрирована в нашем районе?

— В июле 1924 года были упразднены уезды и округи, город Мстиславль стал районным центром. С этого же времени начинает свою работу отдел социального обеспечения исполкома Мстиславского райсовета депутатов трудящихся. Первым его руководителем был Леонид Наливайко, который занимал должность до 1955 года. Затем в разные годы её возглавляли Михаил Синицын, Василий Гарцуев, Галина Савченко, Лариса Копейко, Александр Телепнёв, Галина Прохорова.

В 1956 году были внесены принципиальные изменения в пенсионное обеспечение нетрудоспособных, расширен круг граждан, пользующихся правом на получение пенсий по потере кормильца и за выслугу лет. С этого года размер пенсии увеличивается в два-три раза и устанавливается в зависимости от заработка. В 1971 году установили меры по улучшению социального пенсионного обеспечения членам колхозов и их семей, а в ноябре 1974 года появились пособия на детей до 8-летнего возраста в семьях с малым доходом.

— Что сегодня представляет собой социальная служба района?

— Сегодня у неё новое лицо. Это чёткая система, подкреплённая законами и достойным финансированием. В структуре управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома два отдела: отдел занятости и охраны труда, работа которого направлена на поддержание стабильной ситуации на рынке труда, и отдел пенсий и пособий. На постоянном контроле специалистов управления находится и выплата заработной платы.

Большую общественную значимость сегодня имеет территориальный центр социального обслуживания населения. Его деятельность охватывает многие аспекты жизни человека. Пожилые и молодые люди с инвалидностью посещают его кружки и клубы. Функционирует отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Очень востребована социальная помощь на дому, которой охвачено свыше семисот человек.

— В профессиональный праздник принято подводить итоги, называть имена лучших работников.

— Да, это верно. И сегодня слов благодарности заслуживают все без исключения наши специалисты. Ведь социальным работникам приходится отдавать свои силы, знания, душевное тепло тем, кому необходима особая забота и поддержка. Особо хочется сказать о наших ветеранах, которые активно участвовали в становлении социальной службы. Они являются для нас примером милосердия, доброты, отзывчивости.

Приятно назвать имена тех, кто в этом юбилейном году удостоен Почётных грамот комитета по труду, занятости и социальной защиты облисполкома. Это заместитель начальника управления Наталья Манеко, главный специалист отдела занятости и охраны труда Ирина Ходак, начальник отдела пенсий и пособий Людмила Сурова, социальный работник МРЦСОН Елена Исаченко, заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Надежда Трушкина, инспектор по основной деятельности Таисия Гирина. Благодарственным письмом комитета награждён водитель МРЦСОН Игорь Морозов. Многие работники отмечены грамотами и благодарственными письмами райисполкома, профсоюза отрасли.

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Социальной службе страны в январе 2019 года исполняется 100 лет. Её история начиналась с пособий по случаю бедствий, безработицы и утраты трудоспособности. Эта сфера...
 
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