



С целью снижения количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышения информированности населения о возможностях государственных организаций об оказании услуг по обеспечению их безопасности, укрепления правопорядка, предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами с 4 по 13 января на территории Наровлянского района проводится декадник пожарной безопасности.

В этот период смотровые комиссии перейдут на ежедневный режим работы, а субъекты профилактики проведут инструктивно-разъяснительную работу с жителями района.