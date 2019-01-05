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Декадник пожарной безопасности

06.01.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Декадник пожарной безопасности

С целью снижения количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышения информированности населения о возможностях государственных организаций об оказании услуг по обеспечению их безопасности, укрепления правопорядка, предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами с 4 по 13 января на территории Наровлянского района проводится декадник пожарной безопасности.

В этот период смотровые комиссии перейдут на ежедневный режим работы, а субъекты профилактики проведут инструктивно-разъяснительную работу с жителями района.

 
 
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