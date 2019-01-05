6 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Рождественский сочельник.

Католический мир - Богоявление.

Беларусь - День банковских и финансовых работников.

ПРИМЕТЫ:

Рождественский сочельник (кутейник), канун Рождества. Нельзя было есть до тех пор, пока на небе не покажется первая звезда. Хозяину нельзя было уходить из дома. От Рождества до Крещения охотиться на зверей и птиц нельзя - грех, с охотником несчастье случится. На кутью ткать грешно.

РОДИЛИСЬ:

1412 Жанна (Жаннетта) Д'АРК, национальная героиня Франции, католическая святая. Была сожжена на костре.

1822 Генрих ШЛИМАН, немецкий археолог-любитель, обнаруживший Трою. Знал 10 языков. Много лет прожил в России.

1854 Уильям (или Томас) Шерлок Скотт ХОЛМС, сыщик (согласно произведениям Артура Конан Дойла).

1872 Александр Николаевич СКРЯБИН, российский композитор.

1911 Николай Афанасьевич КРЮЧКОВ, российский актёр.

1912 Иван Игнатьевич ЯКУБОВСКИЙ, российский военачальник, родом из Беларуси.

1938 Адриано ЧЕЛЕНТАНО, итальянский певец, актёр. Женат на актрисе Клаудиа МОРИ. У них трое детей. Челентано боится летать самолётами.

1939 Валерий Васильевич ЛОБАНОВСКИЙ, футболист и тренер киевского "Динамо", сборной СССР. В детстве он мечтал стать шофёром и очень любил игрушечные автомобили. Умер в 2002 году. Его именем назван Национальный футбольный стадион «Динамо» и проспект в Киеве.

1955 Роуэн Себастьян АТКИНСОН, английский актёр и сценарист. Сын фермера, по образованию электроинженер (окончил Оксфорд), женат, у него двое детей. Хобби - спортивные автомобили. Всемирную известность ему принесла роль Мистера Бина. Учился в одной элитной школе с бывшим премьер-министром Великобритании Тони БЛЭРОМ. Коллекционирует дорогие автомобили. Бин по-английски - «фасолинка».

1958 Людмила Александровна ПУТИНА (ШКРЕБНЁВА), экс-супруга президента России Владимира Путина. Работала стюардессой, преподавателем. Замуж вышла в 1983 году. Развелись в 2013 году. У них с Путиным две дочери - Мария и Екатерина, родились в 1985 году и 1986 году соответственно (младшая - в ГДР).

1961 Алексей Константинович МАКЛАКОВ, российский актёр.

1986 Ирина ШЕЙК (Ирина Валерьевна ШАЙХЛИСЛАМОВА), российская модель, параметры: 178-88-90 см. У неё дочь Лея от американского актёра Брэдли КУПЕРА.

1986 Петтер НОРТУГ, норвежский лыжник.

1989 Энди (Эндрю Томас) КЭРРОЛЛ, английский футболист.

СОБЫТИЯ:

1681 Впервые был описан боксёрский поединок, он состоялся в Англии между дворецким и мясником герцога Альбемарльского.

1834 В России был принят Государственный гимн России "Боже, царя храни!" (музыка А.Ф. ЛЬВОВА, слова В.А. ЖУКОВСКОГО).

1926 Слиянием компаний "Deutsche Aero Lloyd AG" и "Junkers-Luftverkehrs AG" была основана национальная авиакомпания Германии "Люфтганза" ("Deutschen Luft Hansa AG").

1934 В Санкт-Петербурге на заводе им. Козицкого были выпущены первые советские телевизоры "ТК-1".

1943 В СССР были введены наплечные погоны для личного состава Советской Армии, отменённые после Октябрьской революции как пережиток старой власти. Первоначально они разрабатывались как знаки различия только для гвардейских частей. Был даже проект введения эполет для офицеров.

1975 На американском телеканале NBC впервые появилась игра-шоу "Wheel of Fortune" ("Поле чудес").